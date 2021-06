‘Grootste versie Boeing 737 MAX maakt vrijdag eerste testvlucht’

Het grootste model uit de 737 MAX-familie van vliegtuigbouwer Boeing gaat vrijdag zijn eerste testvlucht maken. Dat zeggen bronnen bij Boeing. Daarmee zou een nieuwe mijlpaal worden bereikt bij de terugkeer van de 737 MAX, na twee dodelijke ongelukken met het type en een langdurig vliegverbod.

Het model MAX 10 is het eerste 737-vliegtuig dat zijn eerste proefvlucht gaat maken sinds de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten weer toestemming gaven om te gaan vliegen met het type. De 737 MAX stond sinds het voorjaar van 2019 wereldwijd aan de grond na twee ongelukken binnen enkele maanden. In beide gevallen bleek een veiligheidssysteem de neus van het toestel herhaaldelijk naar beneden te duwen, ook als dat niet nodig was. Door de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen honderden mensen om het leven.

De testvlucht moet vrijdagochtend lokale tijd in Seattle plaatsvinden, al kunnen die plannen wijzigen afhankelijk van het weer of andere factoren. Er worden onder meer nieuwe soorten sensoren getest, die een extra voorzorgsmaatregel moeten zijn voor de gebrekkige indicatoren die zijn gelinkt aan de crashes. Het toestel werd gebouwd in 2019 en moest vanwege het vliegverbod opgeslagen worden voordat een testvlucht kon worden uitgevoerd.

De 737 MAX 10 zou in 2023 in commerciële dienst moeten worden genomen. Het is de laatste variant die is gepland voor de 737 MAX-familie. Het vliegtuig biedt ruimte aan 230 passagiers en kan met een extra brandstoftank ongeveer 6000 kilometer vliegen.