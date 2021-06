‘Vliegverboden helpen niet goed tegen klimaatverandering’

Het instellen van vliegverboden is geen effectieve manier om klimaatverandering tegen te gaan. Dat zei Carsten Spohr, topman van luchtvaartconcern Lufthansa in aanloop naar een grote luchtvaartconferentie in Berlijn. Volgens de baas van het Duitse concern zit de oplossing in technologie. Spohr benadrukte dat er op dat vlak oplossingen in de maak zijn.

Zo zouden de nieuw bestelde vliegtuigen van Lufthansa al 30 procent minder CO2 uitstoten dan oude modellen. Verder zullen vliegtuigen in de toekomst worden aangedreven door duurzame synthetische brandstoffen.

De discussie over het al dan niet toestaan van vluchten wordt volgens Spohr irrationeel gevoerd en niet op inhoud. Een verbod op binnenlandse vluchten in Frankrijk zou bijvoorbeeld weinig effect hebben gezien het kleine aantal verbindingen. In mei werd in Frankrijk nog voor een verbod gestemd op korteafstandsvluchten, als er een goede spoorverbinding als alternatief is die de reis in minder dan 2,5 uur aflegt.