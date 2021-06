Platenlabel Universal Music deels in handen van miljardair Ackman

De Amerikaanse miljardair Bill Ackman heeft een belang genomen van 10 procent in Universal Music Group (UMG), het muzieklabel achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish. Ackman betaalt zo’n 4 miljard dollar voor de stukken die hij overneemt van het Franse mediaconcern Vivendi. Ackman stopt deze in een lege beurshuls, een zogeheten spac met de naam Pershing Square Tontine Holdings.

Door de deal hangt aan Universal een prijskaartje van 35 miljard euro. Aandeelhouders van Vivendi zagen de deal niet zitten en ook investeerders in de spac van Pershing reageerden teleurgesteld. Pershing Square Tontine is van plan om de Universal Music-aandelen te verdelen onder zijn investeerders na de geplande beursnotering van het muziekbedrijf in Amsterdam, later dit jaar. Dat plan moet later deze maand worden goedgekeurd door de aandeelhouders van Vivendi.

Ackman had zijn spac, een speciaal overnamevehikel, al eerder opgericht. Daarmee wist hij 4 miljard dollar op te halen. Eerder zou hij hebben onderhandeld met woningverhuurwebsite Airbnb over een overname. Doorgaans halen spacs geld op de kapitaalmarkten op om daarmee een aankoop te doen. Dat kan een start-up zijn, maar waarschijnlijker is het om een overname of een fusie te regelen. Zo’n fonds is speculatief van aard, ook omdat het geen vastomlijnd bedrijfsplan heeft.

Terwijl de muziekindustrie zich herstelt van een decennialange inzinking, profiteert Vivendi van een hausse aan abonnementen op muziekstreaming. Daardoor is de waarde van zijn oude muziekcollectie en die van een aantal sterren zoals Swift, Drake, U2 en Post Malone gestegen. De deal moet Universal Music een investeringsbasis geven in de Verenigde Staten, Europa en Aziƫ. In 2019 stemde een consortium onder leiding van het Chinese Tencent Holdings er ook mee in om een belang in Universal Music te kopen.