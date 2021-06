Eerste cruiseschip vanuit VS uitgevaren sinds begin pandemie

Voor het eerst in vijftien maanden is weer een cruiseschip met passagiers gaan varen vanuit een Amerikaanse haven. Het cruiseschip Freedom of the Seas van maatschappij Royal Caribbean Cruises vertrok zondag vanuit de haven van Miami voor een rondvaart van enkele dagen. Daarbij wordt getest of met vaccinaties en coronamaatregelen weer veilig gevaren kan worden.

De Freedom of the Seas kan normaal gesproken ruimte bieden aan ongeveer 4500 passagiers, maar nu gaan circa 650 mensen mee. Dat zijn allemaal medewerkers van Royal Caribbean die zich vrijwillig hebben aangemeld voor de tocht en een gast mogen meenemen. Iedereen aan boord moet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.

Door de coronapandemie werd de cruisesector hard geraakt en moesten schepen wereldwijd voor anker gaan in havens. De maatschappijen leden miljardenverliezen. De Verenigde Staten zijn ’s werelds grootste markt voor cruisetochten.