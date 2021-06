Bitcoin veert weer op na dip tot onder de 30.000 dollar

Cryptomunt bitcoin heeft woensdag flink aan waarde gewonnen. Dat gebeurde na een dip tot onder de 30.000 dollar een dag eerder, waarmee de volledige winst van dit jaar verdween. De munt won bijna een vijfde aan waarde tot dik 34.000 dollar, om daarna weer iets weg te zakken.

Een echte aanwijsbare reden voor de waardestijging lijkt er niet te zijn. In het kielzog van bitcoin wonnen ook andere crypto’s als ether en XRP aan waarde.

De digitale munt piekte begin april op ruim 63.000 dollar. Sindsdien is de waarde van de munt stevig gedaald. Eerst werd daarvoor gewezen naar het feit dat de producent van elektrische auto’s Tesla stopte met het accepteren van betalingen in bitcoins vanwege milieuzorgen. Later kwam daar optreden van de Chinese overheid tegen zogeheten bitcoinminers bij.

Veel van die computers om te minen staan in China, terwijl de bitcoin al sinds 2017 verboden is in dat land. De afgelopen maanden treden de overheden van verschillende Chinese provincies op tegen de datacentra waar dat minen gebeurt, vorige week gebeurde dat in Sichuan. China wil het elektriciteitsverbruik door de miners terugdringen.

Ondertussen zijn er ook zorgen over tether, een zogeheten stablecoin waarvan de prijs gekoppeld zou moeten zijn aan de dollar. Tether is nu ’s werelds op twee na grootste digitale munt met een marktwaarde van meer dan 60 miljard dollar. Sommige beleggers zijn bezorgd dat de uitgever van tether niet genoeg dollarreserves heeft om zijn koppeling met de dollar te kunnen verantwoorden.

Het bedrijf achter tether onthulde eerder dat ongeveer 76 procent van de dollarreserves gedekt werden door contant geld en andere liquide middelen. Uiteindelijk was net iets minder dan 4 procent daadwerkelijk cash geld. Daarnaast werd een groot deel gedekt uit waardepapieren in de vorm van kortlopende schulden.

Tether en Bitfinex, een aan digitale valuta’s gelieerde beurs, troffen eerder een schikking met het Openbaar Ministerie in New York. Die beschuldigde de firma’s ervan honderden miljoenen dollars te hebben verplaatst om het verlies van 850 miljoen dollar aan klanten- en bedrijfsfondsen weg te moffelen. Tether en Bitfinex stemden in met een schikking ter waarde van 18,5 miljoen dollar en kregen een verbod om in de staat New York actief te zijn. De bedrijven gaven niet toe fout te hebben gehandeld.