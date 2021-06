‘Britse telecomprovider O2 gaat weer roamingkosten rekenen’

De Britse telecomprovider O2 is van plan weer roamingkosten te gaan rekenen aan Britten die op vakantie gaan naar landen binnen de Europese Unie. Dat schrijft de Britse krant The Independent. In een email aan klanten kondigde O2 wijzigingen in het roamingbeleid aan per 2 augustus. Bij O2 was niet direct iemand bereikbaar voor commentaar.

Roaming betekent dat een telefoon verbinding maakt met een buitenlands netwerk. De extra kosten die daarvoor werden gerekend binnen de EU werden in 2017 afgeschaft. Dat gold toen ook voor het Verenigd Koninkrijk dat toen nog onderdeel uitmaakte van het blok.

Voor elke gigabyte aan data dat wordt verbruikt boven de nieuwe limiet van 25 GB moet straks door O2-klanten 3,50 pond worden betaald. De maatregel volgt op het Brits-Europese handelsakkoord dat op kerstavond werd gesloten met betrekking tot de brexit. De mogelijkheid om weer roamingkosten te gaan rekenen na het vertrek van de Britten uit de EU werd in die overeenkomst opengelaten.

Eind vorig jaar zeiden alle grote Britse aanbieders nog dat zij niet van plan waren opnieuw roamingkosten in te voeren. Vanuit de politiek klonk toen al wel dat er geen plannen waren om de telecomaanbieders daarvan te weerhouden. De plannen van O2 nu komen op het moment dat de Britse premier Boris Johnson stilstond bij het feit dat het vijf jaar geleden was dat de Britten voor de brexit stemden.