China breidt cyberonderzoek onlineplatforms verder uit

De Chinese autoriteiten gaan hun onderzoek naar de cyberveiligheid van onlineplatforms verder uitbreiden, nadat eerder al taxi-app Didi Global onder de loep werd genomen. Cyberwaakhond CAC kijkt nu naar de app voor vrachtwagendiensten Full Truck Alliance en onlinerecruiter Boss Zhipin van het bedrijf Kanzhun.

Full Truck Alliance is ontstaan door de fusie van de onlineplatforms Huochebang en Yunmanman en maakte recent zijn debuut op de beurzen in New York. Tot de aandeelhouders behoren het Chinese technologieconcern Tencent en het Japanse SoftBank. Ook Kanzhun ging onlangs naar Wall Street. Net als bij Didi mogen zij van de Chinese autoriteiten geen nieuwe klanten meer aannemen zolang het onderzoek loopt.

China beticht Didi ervan illegaal persoonsgegevens van zijn gebruikers te verzamelen en de CAC heeft nu Chinese appstores bevolen de app van Didi te verwijderen. Didi is de grootste speler op de taximarkt in China. De cyberautoriteit wil naar eigen zeggen niet alleen zaken als de nationale veiligheid beschermen, maar ook het algemene belang.

Didi ging vorige week naar de Amerikaanse aandelenbeurs en haalde daarmee 4,4 miljard dollar op. Onlangs werd nog gemeld dat de Chinese kartelautoriteiten onderzoek doen naar Didi om te zien of het bedrijf concurrentieregels heeft geschonden. De autoriteiten zouden onder meer onderzoeken of Didi oneerlijke manieren heeft gebruikt om kleinere rivalen uit de markt te drukken.