Verzekeraar NN koopt Poolse en Griekse divisie MetLife

De Nederlandse verzekeraar NN Group heeft zijn portefeuille levensverzekeringen uitgebreid. Het concern heeft de Griekse en Poolse onderdelen van de Amerikaanse branchegenoot MetLife overgenomen voor een bedrag van 584 miljoen euro. Berichten over een ophanden zijnde deal gingen al langer rond.

Topman David Knibbe spreekt van een strategisch en financieel gezien unieke kans voor NN om de waarde te vergroten en om de leidende posities in deze markten vast te houden. NN is al sinds 1980 actief in Griekenland. In Polen is de verzekeraar sinds 1994 aanwezig. Met de overname krijgt NN er in één klap 2,7 miljoen nieuwe klanten bij. Daarnaast gaat het om 450 werknemers die overgaan naar de nieuwe eigenaar.

De berichten komen op het moment dat NN een verkoop van zijn divisie voor vermogensbeheer nastreeft. De verzekeraar staat onder druk van de activistische aandeelhouder Elliott Investment Management om meer waarde voor aandeelhouders te creëren. NN bracht eerder dit jaar ook een bod uit op de Poolse activiteiten van Aviva.

De overname wordt naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar afgerond. De deal is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen.