Consumentenbond stuurt minister brief om ‘cashboete’ banken

De Consumentenbond heeft demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën een brief gestuurd over de cashboete die banken gaan rekenen voor opnames van contant geld. Volgens de consumentenorganisatie is dit om uiteenlopende redenen een uiterst onverstandige maatregel en zou toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) meer bevoegdheden moeten krijgen van de minister om in te grijpen om zo te voorkomen dat geldopname consumenten geld kost. De bond zelf onderzoekt ook of de regels kunnen worden aangepast.

Rabobank maakte onlangs bekend dat geld opnemen bij automaten die niet van de bank of Geldmaat zijn, 0,75 euro per transactie gaat kosten. Eerder zette ABN AMRO al een maximum op het aantal gratis pintransacties. Als klanten binnen een jaar de grens van 12.000 euro passeren moeten ze 5 euro per opname betalen plus 0,5 procent van het totaalbedrag. Ook ING heeft goedkope betaalrekeningen waarbij per opname van contant geld 0,80 euro per transactie moet worden betaald. Houders van studentenrekeningen krijgen 12 gratis opnames per jaar en betalen daarna hetzelfde.

Volgens de Consumentenbond is het niet in het belang van consumenten dat steeds meer banken geld vragen voor de opname van contant geld. Daarbij geldt cash nog steeds als een wettig betaalmiddel en zou het gebruik ervan door banken niet actief ontmoedigd moeten worden. Daarbij wijst de bond ook op een eerder rapport van DNB over het belang van cash geld. Zo kan op contant geld worden teruggevallen bij storingen. Ook helpt het pinnen van geld huishoudens om hun uitgaven beter te beheren. Verder is de privacy bij betalingen met cash beter gewaarborgd.