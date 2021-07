Supermarktconcern Morrisons uitblinker op Londense beurs

Het aandeel Morrisons was maandag een uitblinker op de Londense beurs. Rond het Britse supermarktconcern lijkt een overnamestrijd te ontstaan. In Londen steeg Morrisons 11 procent tot de hoogste koers in acht jaar. Investeerder Apollo Global Management liet weten ook een bod te overwegen op het bedrijf. Morrisons ging afgelopen weekend akkoord met een overnamebod van omgerekend zo’n 7,4 miljard euro van een consortium onder leiding van Fortress Investment Group.

Op het Damrak moest Prosus het ontgelden. De techinvesteerder kampte met koersdruk in de Chinese technologiesector, waar de autoriteiten steeds harder optreden. Beleggers op de Europese beurzen bleven terughoudend. Een sterke groei van de dienstensector in de eurozone werd daarbij afgezet tegen de aanhoudende zorgen over de opmars van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 733,18 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1052,52 punten. Frankfurt verloor 0,2 procent en Parijs bleef vrijwel vlak. De Londense FTSE-index won 0,3 procent. In Engeland zullen de nog resterende coronamaatregelen naar verwachting vanaf 19 juli worden opgeheven.

Uit cijfers van marktonderzoeker Markit bleek dat de dienstensector in het eurogebied in juni de sterkste groei heeft laten zien sinds juli 2007. De sector die onder meer de horeca, detailhandel, luchtvaart en toerisme bevat, profiteert van de versoepeling van de coronamaatregelen en het economisch herstel van de coronacrisis.

Prosus (min 4,5 procent) was de grootste daler in de AEX. Het Chinese techbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, verloor 3,6 procent in Hongkong. De koersdaling volgde op de uitbreiding van het onderzoek van de Chinese autoriteiten naar de cyberveiligheid van onlineplatforms. Nadat eerder al taxi-app Didi onder de loep werd genomen kijkt de Chinese cyberwaakhond nu ook onder meer naar de app voor vrachtwagendiensten Full Truck Alliance. Tencent heeft belangen in Didi en Full Truck Alliance.

Koploper bij de Amsterdamse hoofdbedrijven was staalproducent ArcelorMittal met een winst van 1,8 procent. NN Group klom 0,9 procent. De verzekeraar heeft de Griekse en Poolse onderdelen van de Amerikaanse branchegenoot MetLife overgenomen voor 584 miljoen euro.

De euro was 1,1878 dollar waard, tegenover 1,1848 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 75,51 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 76,49 dollar. Oliekartel OPEC en bondgenoten proberen nog altijd tot een akkoord over het verhogen van de productie te komen. Vooralsnog liggen de Verenigde Arabische Emiraten dwars.