Supermarktketen Jumbo komt met cijfers van eerste jaarhelft

Supermarktketen Jumbo komt met cijfers over de prestaties in het eerste halfjaar. Tijdens coronajaar 2020 boekte het bedrijf nog een recordomzet. Dat kwam onder meer door het massale hamsteren van boodschappen en doordat de horeca grote delen van het jaar was gesloten. Jumbo verwachtte begin dit jaar nog een omzet van meer dan 10 miljard euro te realiseren in 2021.

De onlineverkoop via Jumbo.com sprong vorig jaar met meer dan 50 procent omhoog en doorbrak de grens van 500 miljoen euro. De supermarktketen boekte een recordomzet van bijna 9,7 miljard euro, tegenover 8,4 miljard euro in 2019.

Toch was financieel topman Ton van Veen niet helemaal tevreden. De winst lag, mede door een incidentele belastingreservering, niet op recordhoogte. Dat kwam ook door de sterk mindere resultaten van restaurantketen La Place, dat te kampen had met noodgedwongen sluitingen vanwege de coronamaatregelen. Dat zal ook voor de eerste helft van dit jaar het geval zijn geweest.

De onderneming viert dit jaar een jubileum. De wortels van Jumbo gaan terug naar 1921 toen Johan van Eerdt in Veghel een groothandel in koloniale waren begon. In 1996 werd de eerste Jumbo-super geopend in Den Bosch. Sindsdien is het bedrijf, mede door overnames, sterk gegroeid.