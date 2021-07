Nederland weer grootste bierexporteur in Europa, België nadert

Nederland is al jaren de grootste bierexporteur in de Europese Unie en wist die positie ook in 2020 te behouden. Maar België is de laatste jaren in de buurt gekomen. In de Verenigde Staten wordt Nederlands bier met afstand het meest gedronken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar werd vanuit Nederland voor ruim 2 miljard euro aan bier geëxporteerd. Het land is daarmee tevens ook tweede bierexporteur in de wereld, na Mexico. België nadert Nederland met een bierexport van bijna 1,8 miljard euro. Het zuidelijke buurland is de afgelopen twintig jaar veel meer bier gaan verhandelen.

Een deel van de groei komt voor rekening van bier met weinig tot geen alcohol. Vorig jaar werd voor 121 miljoen euro aan alcoholvrij- en arm bier vanuit Nederland naar het buitenland verscheept. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met 2017, toen het CBS dit voor het eerst bijhield.

De Verenigde Staten is de grootste afnemer van Nederlands bier en is goed voor ruim een derde van de export hiervan. Daarna volgen Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada.