Hogere winst Johnson & Johnson, bijdrage coronavaccin beperkt

Johnson & Johnson, een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een aanzienlijk hogere omzet en winst geboekt. Het Amerikaanse concern is onder meer het moederbedrijf van Janssen in Leiden, dat een vaccin tegen corona ontwikkelde. De bijdrage van dat middel aan de algehele resultaten is erg beperkt.

In de drie maanden tot en met juni behaalde Johnson & Johnson een omzet van 23,3 miljard dollar, ruim 27 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2020 had de farmaceut nog veel last van de coronapandemie. Door de virusuitbraak kwamen veel andere operaties en behandelingen te vervallen, waardoor het bedrijf minder medicijnen verkocht.

Nu dragen vooral middelen van Johnson & Johnson tegen auto-immuunziekten en een aantal kankermedicijnen bij aan een verbetering van de resultaten. Daarnaast steken ziekenhuizen weer meer geld in medische apparatuur van het concern, na een daling van deze uitgaven in 2020 door het uitstel van veel operaties.

De verkoop van het Janssen-vaccin leverde 164 miljoen dollar op in het tweede kwartaal. Dat is slechts een fractie in vergelijking met de opbrengsten van het coronavaccin dat Pfizer en BioNTech ontwikkelden. Dat middel leverde in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 5 miljard dollar op.

Johnson & Johnson boekte in het voorbije kwartaal een winst van 6,6 miljard dollar. Dat is bijna de helft meer dan in het tweede kwartaal van 2020. Voor heel het jaar verhoogde de farmaceut dan ook de verwachtingen rond de winst en omzet.

De farmaceut wordt tegelijkertijd achtervolgd door enkele schandalen. Claims van mensen die zeggen ziek te zijn geworden door talkpoeder van Johnson & Johnson waarin asbest zat, kostten het bedrijf al miljarden dollars aan schadevergoedingen. Persbureau Reuters meldde eerder deze week dat het farmaconcern de onderdelen die deze producten maakten in een dochteronderneming wil onderbrengen, en daar vervolgens een vorm van faillissement voor wil aanvragen om de claims af te handelen. Daarnaast zou er een grote schikking ophanden zijn wegens de bijdrage van Johnson & Johnson aan de wijdverbreide pijnstillerverslavingen in de Verenigde Staten.