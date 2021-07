Omzet Coca-Cola herstelt na versoepeling maatregelen

Coca-Cola heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van de versoepelingen in de coronamaatregelen wereldwijd. De omzet van het bekendste frisdrankconcern ter wereld nam met 42 procent toe en komt met 10 miljard dollar ongeveer op hetzelfde niveau uit als in 2019, voor er beperkingen waren vanwege het coronavirus.

De omzet daalde in dezelfde periode vorig jaar nog hard. Dat was te wijten aan een lagere consumptie buitenshuis door horecasluitingen en de annulering van veel evenementen over de hele wereld. Dat is normaal gesproken goed voor de helft van de omzet van Coca-Cola.

Ook de winst was het afgelopen kwartaal flink hoger dan tijdens de tweede drie maanden van 2020. Die steeg van 1,8 miljard dollar naar 2,6 miljard dollar, een stijging van 48 procent.

Volgens topman James Quincey herstelt Coca-Cola sneller van de coronacrisis dan aanvankelijk verwacht. Het frisdrankconcern verhoogt dan ook zijn ramingen voor de omzetgroei dit jaar. Die zal tussen de 12 en 14 procent zijn, zonder de effecten van wisselkoersen en overnames of de verkoop van onderdelen mee te rekenen. Eerder ging Coca-Cola er nog vanuit dat die autonome groei hoogstens op 9 procent uit zou komen.