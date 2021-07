Bedrijf achter Snapchat verdubbelt omzet in tweede kwartaal

Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, heeft in het tweede kwartaal ruim twee keer zo veel omzet geboekt als in dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse techonderneming wist meer gebruikers voor de app te lokken en verdiende ook meer aan adverteerders.

De omzet liep in de drie maanden tot en met juni op tot 982,1 miljoen dollar, een stijging van 116 procent vergeleken met een jaar eerder. In dezelfde periode gebruikte zo’n 293 miljoen mensen dagelijks de app, die bekendstaat om foto’s en video’s die na 24 uur verdwijnen. Dat is een stijging van 23 procent op jaarbasis. Snap wist ook het nettoverlies te beperken tot 152 miljoen dollar, tegenover 326 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2020.

Zowel de groei in gebruikersaantallen als omzet was de afgelopen vier jaar niet zo sterk geweest als in het afgelopen kwartaal, meldt topman Evan Spiegel. Daarbij hielp een aantal nieuwe functies voor Snapchat, dat vooral onder jongeren populair is. Zo is het ook via deze app sinds kort mogelijk om korte video’s op te nemen die vervolgens ‘viral’ kunnen gaan, net zoals bij het immens populaire TikTok.

Ook voor adverteerders ontwikkelt het bedrijf allerlei nieuwigheden. Zo kunnen gebruikers op hun mobieltje langs merken swipen, maar ook met behulp van virtual reality kijken hoe een horloge of bril van een bepaald merk zou staan.