Groeiend Twitter verdient meer aan adverteerders

Socialmediabedrijf Twitter heeft in het tweede kwartaal bijna driekwart meer omzet behaald dan een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat adverteerders de site met miniblogs aantrekkelijker vonden dan voorheen. Daarnaast kwamen er meer vaste gebruikers bij op Twitter.

Volgens topman Jack Dorsey heeft Twitter de voorbije periode veel werk gemaakt van nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om reclame te maken. Voorheen was Twitter vooral afhankelijk van grote merken die met hun advertenties hun naamsbekendheid op peil willen houden. Maar nu heeft het bedrijf meer functies ontwikkeld om mensen via het platform direct te verleiden om op advertenties in te gaan, waardoor het net als Facebook aantrekkelijker moet worden voor kleine en middelgrote bedrijven.

Het leverde het in San Francisco gevestigde techbedrijf een kwartaalomzet op van bijna 1,2 miljard dollar, 74 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Die forse stijging geeft wel een enigszins vertekend beeld, want in het voorjaar van 2020 schortten bedrijven massaal hun uitgaven aan reclames op uit onzekerheid over de coronapandemie. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg op jaarbasis met 11 procent tot 206 miljoen.

Twitter zag ook de kosten oplopen, mede doordat het bedrijf veel technologisch geschoold talent moet aantrekken om nieuwe functies voor de berichtendienst te ontwikkelen. Toch wist het bedrijf een nettowinst te boeken van 66 miljoen dollar, tegenover een verlies van 1,4 miljard dollar een jaar eerder.