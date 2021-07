Techinvesteerder Prosus onderuit in AEX, Philips daalt na cijfers

Techinvesteerder Prosus was maandag de grootste daler in een rode AEX-index. Het bedrijf dat investeert in technologiebedrijven kampte met de zware koersverliezen in de Chinese techsector, die volgden op de hardere aanpak van de sector door de autoriteiten in China. Ook zorgtechnologieconcern Philips, dat ondanks flinke kosten voor een terugroepactie bij slaap- en ademhalingsapparatuur toch winst wist te boeken in het afgelopen kwartaal, ging omlaag.

De Europese beurzen deden een stapje terug na de stevige koerswinsten van afgelopen week. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de min op 744,98 punten. De hoofdindex was vrijdag nog gesloten op een nieuwe recordstand. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1050,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Techinvesteerder Prosus zakte 6,8 procent na een koersverlies van 7 procent voor Tencent in Hongkong. Het Chinese technologiebedrijf, waarin Prosus een groot belang heeft, moet van de Chinese mededingingsautoriteit afstand doen van de muziekrechten die het bedrijf verwierf bij de aankoop van China Music in 2016. Ook krijgt het bedrijf een boete. Peking treedt al langer harder op tegen grote techconcerns die veel macht hebben.

Philips daalde 1,3 procent. Het zorgtechnologieconcern moest in het tweede kwartaal 250 miljoen euro opzijzetten voor de terugroepactie van ademhalingsapparatuur. In het eerste kwartaal werd daar al een zelfde bedrag voor gereserveerd. Afgezien van die tegenvaller deed het concern goede zaken in het afgelopen kwartaal. Ook gaat Philips gaat de komende drie jaar voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

NN verloor 0,5 procent. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times willen de Amerikaanse vermogensbeheerder Goldman Sachs Asset Management en de Duitse verzekeraar DWS ongeveer 1,4 miljard euro betalen voor het investeringsonderdeel van NN. NN gaf in april aan een verkoop van de investeringstak NN Investment Partners (NNIP) te overwegen.

Beter Bed klom 3 procent. De beddenverkoper gaat bijna 1 miljoen nieuwe aandelen uitgeven tegen een prijs van 6,82 euro per aandeel om de financiƫle positie te versterken. Ryanair steeg 2 procent in Dublin. De Ierse budgetmaatschappij hoopt deze zomer weer winst te maken, na een flink verlies in het afgelopen kwartaal. Steeds meer mensen gaan op vakantie nu reisbeperkingen in verband met de coronapandemie wereldwijd worden versoepeld en meer mensen gevaccineerd zijn.

De euro was 1,1786 dollar waard, tegen 1,1760 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 71,26 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 73,33 dollar per vat.