’s Werelds grootste chipmaker denkt na over fabriek in Duitsland

’s Werelds grootste chipproducent TSMC denkt erover om een nieuwe chipfabriek te bouwen in Duitsland. Daarmee zou het Taiwanese concern, voluit Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kunnen helpen bij het oplossen van het wereldwijde chiptekort.

“Wat Duitsland betreft, maken we een serieuze beoordeling, maar het bevindt zich in een zeer vroeg stadium”, heeft voorzitter Mark Liu gezegd in een gesprek met aandeelhouders. Ook wordt nog gekeken naar de mogelijkheid van een nieuwe fabriek in Japan.

TSMC is daarnaast nog bezig met het opzetten van een grote fabriek in de Amerikaanse staat Arizona. Berichten over mogelijke extra investeringen daar leidden eerder nog tot speculatie dat er voorlopig waarschijnlijk geen grote Europese chipfabriek zou komen van de belangrijke toeleverancier van bijvoorbeeld Apple en autofabrikanten als het Duitse Volkswagen en Daimler.

Voor die laatste twee zou een TSMC-fabriek in de buurt juist heel welkom zijn. En voor TSMC is uitbreiding in Duitsland ook interessant, want rivaal GlobalFoundries heeft al een fabriek in Duitsland en zou op de loer liggen om klandizie over te nemen. Ook het Amerikaanse Intel heeft al interesse getoond in een mogelijke stap naar Duitsland.

In de autowereld zorgden problemen rond de leveringen van chips voor grote vertragingen en tijdelijk soms stilliggende fabrieken. Experts hebben aangegeven dat het chiptekort nog tot ver in 2022 kan aanhouden.

Het chiptekort is ontstaan omdat er tijdens de pandemie veel meer vraag is naar zaken als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken. Tegelijkertijd zoeken mensen ook naar vertier, waardoor bijvoorbeeld spelcomputers gretig aftrek vinden. De auto-industrie schaalde op zijn beurt ten tijde van de eerste coronadip de productie af en verlaagde zijn chipbestellingen. Toen de markt weer aantrok, hadden chipfabrikanten inmiddels zoveel andere orders gekregen dat er lange levertijden waren ontstaan voor de chips van de autofabrikanten.