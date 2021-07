Verkopen Aston Martin sterk omhoog dankzij eerste SUV

De eerste SUV van sportwagenfabrikant Aston Martin kan op veel belangstelling rekenen. Dankzij de DBX gingen de verkopen in de eerste zes maanden van dit jaar fors omhoog. De DBX, die in Nederland rond de 260.000 euro kost, was in die periode goed voor de helft van alle leveringen van het Britse merk.

De omzet van Aston Martin kwam uit op 274,4 miljoen pond, omgerekend ruim 322 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2020 verkocht Aston Martin voor maar 57,2 miljoen pond aan auto’s. Volgens voorzitter Lawrence Stroll, de Canadese miljardair die vorig jaar als onderdeel van een reddingsplan instapte bij Aston Martin, toont de toegenomen vraag naar de luxe auto’s van het Britse merk dat Aston Martin op de goede weg is.

Sinds Stroll, de vader van Formule 1-coureur Lance Stroll, betrokken is bij Aston Martin heeft het bedrijf zijn samenwerking met Mercedes-Benz uitgebreid. Het Duitse merk leverde eerder alleen motoren, maar sinds oktober zijn daar ook hybridesystemen en elektrische componenten bijgekomen. Ook nam Mercedes een belang in Aston Martin.

Het verlies van het Britse bedrijf is ook afgenomen. In het eerste halfjaar bedroeg het brutoverlies nog zo’n 91 miljoen pond. Dat was vorig jaar ruim 227 miljoen pond.

In de tweede helft van dit jaar gaat Aston Martin de eerste auto’s leveren van zijn supersportwagen Valkyrie die miljoenen euro’s per stuk kosten. Bovendien onthulde het bedrijf deze maand al een productieversie van de Valhalla, een plug-in hybride sportwagen met 950 pk die in 2023 op de markt verschijnt. Die gaat naar verwachting zeker 600.000 pond per stuk kosten.