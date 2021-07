ASMI hekkensluiter in afwachtende AEX na kwartaalcijfers

ASMI was woensdag de grootste daler in de AEX-index na een kwartaalupdate van de chiptoeleverancier. Beleggers kregen een stroom van resultaten voor de kiezen van grote Europese bedrijven als BASF, Deutsche Bank, Barclays en Santander. Ook verwerkten de markten nog de kwartaalberichten van de grote Amerikaanse technologieconcerns Microsoft, Apple en Google. Daarnaast werd gewacht op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat na de slotbel op de Europese beurzen bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 739,93 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1051,94 punten. De beurs in Parijs klom 0,3 procent. De graadmeters in Londen en Frankfurt bleven vrijwel onveranderd.

ASMI zakte 2,5 procent. De chiptoeleverancier zag de orderontvangst in het tweede kwartaal naar een nieuw recordniveau stijgen. Het bedrijf profiteert volop van de wereldwijde chiptekorten en de omvangrijke investeringsplannen van grote chipbedrijven om die tekorten tegen te gaan. Volgens topman Benjamin Loh haalden klanten wel orders naar voren die eigenlijk in het derde kwartaal zouden binnenkomen.

Just Eat Takeaway (plus 2,6 procent) ging opnieuw aan kop in de AEX. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl won een dag eerder al ruim 4 procent nadat de activistische aandeelhouders Cat Rock en Lucerne liet weten dat het maaltijdbestelbedrijf momenteel zwaar ondergewaardeerd wordt op de beurs.

In de MidKap sloot Vopak de rij met een verlies van 5,8 procent. De opslagtanks van het bedrijf waren in het tweede kwartaal iets minder gevuld dan in de eerste drie maanden van dit jaar. De dalende bezettingsgraad heeft waarschijnlijk te maken met de sterke vraag naar olie door het economisch herstel van de coronacrisis.

Deutsche Bank steeg 4 procent in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland zag de winst in het tweede kwartaal sterk stijgen. De bank profiteerde onder meer van het vrijkomen van voorzieningen voor slechte leningen nu de economie sterk herstelt van de coronacrisis. In Londen vielen de resultaten van de Britse bank Barclays (plus 4,3 procent) in de smaak bij beleggers. De Spaanse bank Santander, die ook met cijfers kwam, daalde 0,1 procent in Madrid.

In Z├╝rich zakte Adecco 6 procent. Het Zwitserse uitzendconcern is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Het bedrijf boekte in het tweede kwartaal nog 5 procent minder omzet dan in 2019. Adecco maakte verder bekend het Franse Akka Technologies over te nemen voor 2 miljard euro.

De euro was 1,1809 dollar waard, tegen 1,1829 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 72,02 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 74,79 dollar per vat.