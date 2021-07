Verkopen cosmeticaconcern L’Oréal hoger dan voor corona

De verkopen van het Franse cosmeticaconcern L’Oréal zijn in de eerste helft van dit jaar gestegen tot een niveau dat hoger ligt dan in 2019, dus voor de uitbraak van het coronavirus. Het bedrijf profiteerde van de heropening van bijvoorbeeld schoonheidssalons en parfumwinkels en het versoepelen van de coronamaatregelen waardoor er weer meer sociale contacten zijn. Daardoor ging vooral in het tweede kwartaal de verkoop hard omhoog.

In de eerste zes maanden van dit jaar steeg de omzet met ruim 16 procent tot 15,2 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Dat bedrag is hoger dan in dezelfde periode van 2019 in de boeken werd gezet. In het tweede kwartaal sprong de verkoop met bijna 30 procent omhoog.

In alle regio’s zag L’Oréal in het afgelopen halfjaar de verkoop van bijvoorbeeld mascara, lipstick, make up, parfum en huid- en haarverzorgingsproducten stijgen. L’Oréal heeft merken als Lancôme, Maybelline New York, Giorgio Armani en Yves Saint Laurent.

Het bedrijf boekte een winst in de eerste jaarhelft van 2,6 miljard euro, een stijging van 21 procent op jaarbasis.