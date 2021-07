Wall Street hoger na grote stroom cijfers, Facebook verliest

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten, waarbij tussentijds nieuwe records werden aangetikt. Beleggers op Wall Street verwerkten weer een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten, onder meer van Facebook en autoconcern Ford Motor. Daarnaast kwamen er nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie die zwakker uitvielen dan verwacht.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 0,4 procent op 35.084,53 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 4419,15 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 14.778,26 punten.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 1,6 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Economen hadden op een sterkere groei gerekend, gezien de versoepelingen van de coronaregels in de Verenigde Staten. Daarnaast vielen de wekelijkse uitkeringsaanvragen hoger uit dan verwacht. Die tegenvallende cijfers kunnen de Federal Reserve aansporen om langer door te gaan met zijn stimuleringsbeleid.

Facebook daalde 4 procent. Het sociale mediabedrijf boekte afgelopen kwartaal flink meer omzet en winst, maar voor het lopende kwartaal werden de verwachtingen getemperd. Betalingsbedrijf PayPal kwam ook met een tegenvallende vooruitblik en verloor meer dan 6 procent.

Ford ging juist bijna 4 procent omhoog. De autofabrikant is veel positiever geworden over de resultaten in 2021, ondanks de chiptekorten in de auto-industrie. Verder won chipproducent Qualcomm na cijfers 6 procent. Beleggers waren eveneens tevreden over Yum! Brands, het moederbedrijf van fastfoodketens KFC, Pizza Hut en Taco Bell, met een winst van 6,3 procent. Andere bedrijven met resultaten waren onder meer farmaceut Merck (min 1,4 procent) en creditcardmaatschappij Mastercard (plus 1,4 procent).

De Chinese taxi-app Didi Global won 11 procent. Volgens The Wall Street Journal overweegt het bedrijf om weer van de beurs te vertrekken en aandeelhouders te compenseren voor recent geleden verliezen. Maar dit bericht werd later door Didi tegengesproken.

De fabrikant van elektrische auto’s Nikola was een stevige verliezer, met een min van 15 procent nadat bekend werd dat oprichter Trevor Milton vervolgd wordt voor misleiding, fraude en bedrog bij het bedrijf. Hij trad eerder al terug als voorzitter bij Nikola.

De populaire beleggingsapp Robinhood maakte een teleurstellend debuut op Wall Street met een koersdaling van ruim 8 procent. Robinhood was de geliefde app van particuliere beleggers die begin dit jaar flink belegden in gamewinkelketen GameStop en bioscoopbedrijf AMC Entertainment.

De euro was 1,1890 dollar waard, tegen 1,1885 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 73,61 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 76,08 dollar per vat.