Omzet luxemerk Hermès terug naar precoronatijd

De omzet van het Franse luxemerk Hermès International is meer dan verdubbeld en daarmee terug op het niveau van voor de coronacrisis. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 127 procent, als het effect van wisselkoersen niet wordt meegerekend.

De omzet was zelfs 33 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019, zei Hermès vrijdag. Vooral de verkoop van lederwaren en prêt-à-porter zorgden voor de omzetgroei. In Frankrijk steeg de verkoop minder hard, omdat daar de afhankelijkheid van toeristen groot is en die aantallen nog niet terug zijn op het niveau van voor corona. De omzet van de horlogetak van Hermès steeg met 151 procent. Dat komt voor een deel door de introductie van een sportief herenhorloge van 5700 dollar in april.

Ook andere luxemerken publiceerden eerder deze week hun sterk gestegen verkoopcijfers. Zo steeg de nettowinst van LVMH, bekend van onder meer Louis Vuitton en Dior, in het eerste halfjaar van 2021 met ruim 60 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019. De omzet van het Italiaanse modehuis Prada steeg in het eerste halfjaar met 60 procent, tot 1,5 miljard euro, in vergelijking met 2020. Ook de verkopen van luxemerk Gucci zijn teruggekeerd op het niveau van voor de coronapandemie en hebben daarmee de omzet van concern Kering, het moederbedrijf van Gucci, verder omhoog gestuwd.

Nu de winkels weer geopend zijn, geven over de hele wereld mensen weer veel geld uit aan luxe handtassen, sieraden en mode van het spaargeld dat ze tijdens de strikte lockdowns van vorig jaar opgespaard hebben, concluderen analisten.