VEH: geef snel duidelijkheid over vergoeding schade Limburg

Verzekeraars en de overheid moeten bij de overstromingsschade in Limburg zo snel mogelijk duidelijk maken wat er vergoed wordt, door wie en wanneer. Dit bepleit belangenorganisatie van huizenbezitters Vereniging Eigen Huis (VEH).

Volgens VEH maken inwoners zich zorgen dat gedupeerden “niet snel en adequaat” zekerheid krijgen over de vergoeding van de schade. Ook zijn de honderden door VEH bevraagde leden in de regio bang dat de schade helemaal niet vergoed wordt. “Sommigen hebben daarbij het schrikbeeld van de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen voor ogen”, schrijft de vereniging.

VEH wil daarom dat verzekeraars het centrale aanspreekpunt worden voor afhandeling van alle schades. Een soortgelijk model bestaat al in Spanje, zegt de organisatie. Verzekeraars moeten daarna met de overheid de rekening vereffenen. Daarvoor zou een schadeprotocol opgesteld moeten worden, met afspraken tussen de verzekeringsbranche en de overheid, zodat er duidelijkheid komt voor alle partijen.

Het gaat in Limburg om honderden miljoenen euro’s schade. Het demissionaire kabinet heeft de wateroverlast in de zuidelijke provincie eerder tot ramp verklaard. Dat betekent dat mensen bij de rijksoverheid kunnen aankloppen met schade die de verzekering niet dekt.

Veel verzekeraars hebben eerder aangegeven de schade aan woningen en bedrijfspanden te dekken, meldde het Verbond van Verzekeraars. Dit geldt ook voor auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen zoals de elektriciteit valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden. Het verbond verwacht geen problemen bij de verzekeraars om het geld uit te keren.