Renault herstelt moeizaam door tekorten in auto-industrie

Het tekort aan chips en de hoge prijs van grondstoffen in de auto-industrie zitten het herstel van Renault uit de coronacrisis dwars. Het Franse autoconcern verwacht dit jaar door de tekorten 200.000 auto’s minder te kunnen produceren dan het zou willen. De verkopen lagen het afgelopen halfjaar wel een stuk hoger dan in de eerste helft van 2020, maar bleven ruim achter bij aantallen die voor corona gebruikelijk waren.

Renault verkocht in de periode van januari tot en met juni van al zijn merken ruim 1,4 miljoen auto’s, een toename van bijna 19 procent op jaarbasis. Met name de merken Lada en Dacia groeiden sterk. De verkopen daarvan namen respectievelijk met ruim 41 procent en een kleine 25 procent toe op jaarbasis. Dat is nog niet genoeg om de complete instorting van de automarkt na de virusuitbraak goed te maken, want de totale verkopen van Renault liggen nog meer dan 24 procent onder het niveau van 2019.

In totaal kwam er de eerste jaarhelft ruim 23 miljard euro aan omzet binnen, tegen dik 18 miljard euro een jaar eerder. Anders dan vorig jaar maakte het Franse autoconcern weer winst. Deze kwam uit op 368 miljoen euro. Dat blijft ver achter bij de ruim 1 miljard euro die in de eerste helft van 2019 werd binnengehaald, maar is een verbetering ten opzichte van het verlies van 7,4 miljard dat Renault een jaar terug leed.

Als uitdagingen voor het komende halfjaar ziet de autofabrikant het tekort aan elektronische onderdelen, waaronder chips. Een gunstiger winstmarge dan tijdens de eerste jaarhelft verwacht Renault dan ook niet te boeken, waardoor het herstel richting het niveau van 2019 nog even op zich laat wachten. De gemiddelde bedrijfswinst per auto blijft dit jaar naar verwachting steken op een kleine 3 procent, tegenover bijna 5 procent twee jaar geleden.