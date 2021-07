Een gratis VPN gebruiken: is dat wel veilig?

VPN’s worden steeds populairder. Daarmee groeit ook de vraag naar gratis VPN’s. Veel gratis aanbieders beloven gebruikers anoniem te houden en je sporen op het internet te verbergen. Of ze beloven dat je er streamingdiensten als Netflix mee kan gebruiken. Helaas is dat niet helemaal waar. Ook de claim dat een gratis VPN goed is voor je online veiligheid, klopt niet.

Een gratis VPN verzamelt gegevens

Veel Nederlanders willen een gratis VPN gebruiken omdat ze dan anoniemer surfen. Met een VPN leen je immers een (buitenlands) IP-adres. Aan de hand van het IP-adres kunnen eigenaren van websites de locatie zien van de bezoeker. Met een buitenlands IP-adres lijkt het dus net alsof je vanuit het buitenland surft. Hoewel dat ook bij gratis VPN’s zo werkt, betekent dit nog niet dat je anoniem bent.

Sterker: met een gratis VPN ben je waarschijnlijk allesbehalve anoniem. Gratis VPN-aanbieders verzamelen namelijk vaak gegevens van je. Zo kan het zijn dat je persoonlijke gegevens worden doorverkocht. Daarnaast houden gratis aanbieders bij wat je zoal op het net doet. Ook die gegevens worden verkocht aan marketingbedrijven. Op die manier verdient een gratis aanbieder het geld om de servers te kunnen betalen. Natuurlijk blijft er ook nog een gedeelte winst over. Daarmee ben jij dus het product geworden.

Gratis VPN’s zijn traag

Een ander nadeel van gratis VPN’s is dat ze ontzettend traag zijn. Dat komt doordat je een VPN-server met veel andere gebruikers moet delen. Soms moet je je verbinding met wel honderden of duizenden personen delen. Daarmee kun je bijvoorbeeld geen streamingdiensten als Netflix gebruiken. Je verbinding zal steeds wegvallen en je film of serie zal steeds haperen.

Gratis VPN’s kunnen ook een datalimiet hebben. Dan kun je maar heel beperkt gebruikmaken van de dienst, en moet je bijbetalen als je meer data wilt gebruiken. Omdat je eigenlijk niet weet wie er echt achter de gratis VPN zit, is bijbetalen niet aan te raden. Gratis VPN’s kunnen namelijk ook door cybercriminelen gerund worden.

Beter alternatief: een proefabonnement nemen

Een gratis VPN gebruiken is dus geen goed idee voor dagelijks gebruik. Je kunt wel een gratis VPN gebruiken als je een keer snel iets moet opzoeken of om snel een geoblokkade op te heffen, maar daar houdt het op. Je kunt er beter niet mee inloggen op je e-mailaccount of sociale media. Bankzaken doen met een gratis VPN is al helemaal geen goed idee.

Het beste alternatief is het nemen van een proefabonnement. Je test dan een verbinding bij een betaalde aanbieder. Je kunt voor een bepaald aantal dagen de verbinding gebruiken, zoals je ook zou doen als je ervoor betaalt. Op die manier kun je ontdekken of de dienst bij je past. Natuurlijk staat het je vrij om meerdere proefabonnementen na elkaar te nemen en een vergelijking te maken. Zo heb je ook nog een tijdje gratis gebruik gemaakt van professionele VPN’s.

Het afnemen van een betaald abonnement bij een professionele VPN-aanbieder is altijd een goed idee. Voor een investering van een paar euro per maand, internet je wél echt veilig, vrij en anoniem