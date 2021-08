Wall Street gaat omhoog na hint op langere steun Fed

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn maandag met winst aan de eerste handelsdag van augustus begonnen. Beleggers reageerden opgelucht op opmerkingen van Lael Brainard, een van de beleidsmakers van de Federal Reserve. Zij liet weten niet te verwachten dat de Fed het afbouwen van de coronasteun bekendmaakt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole eind deze maand.

Verder kijken handelaren naar de politiek in Washington. Daar lijkt een infrastructuurpakket van president Joe Biden met steun van zowel Democraten als Republikeinen te worden aangenomen. Dat pakket is met 550 miljard dollar wel veel kleiner dan de 2 biljoen dollar waar Biden oorspronkelijk op mikte.

Op macro-economisch gebied komen er cijfers over de bedrijvigheid in de industrie. Die groeit naar verwachting, net als in Europa, weer hard.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten 0,7 procent hoger op 35.164 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,4 procent omhoog tot 4415 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 14.691 punten.

Betalingsdienstverlener Square maakte bekend het Australische Afterpay over te nemen voor 29 miljard dollar. Afterpay maakt het voor consumenten makkelijk om hun onlineaankopen later te betalen en wordt door veel jongeren als alternatief voor een creditcard gebruikt. Die jongeren zijn voor Square een interessante doelgroep. Bovendien biedt het bedrijf van Twitter-topman Jack Dorsey zelf nog geen consumentenleningen aan. Square werd circa 2 procent hoger gezet.

Sportwinkelketen Foot Locker (min 2,7 procent) neemt Eurostar over, de eigenaar van winkelketen WSS. Daar betaalt Foot Locker 750 miljoen dollar voor. Tegelijkertijd telden de Amerikanen 360 miljoen dollar neer voor Text Trading, het moederbedrijf van de Japanse winkelketen Atmos.

Leverancier van onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart Parker Hannifin kondigde de overname aan van de Britse branchegenoot Meggit voor bijna 9 miljard dollar. De Britse regering kondigde al aan die overname kritisch te willen beoordelen. Parker Hannifin steeg bijna 2 procent.

De olieprijzen daalden nadat de signalen voor economische groei in China iets minder rooskleurig waren geworden. Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper en kostte 73,21 dollar per vat. Brentolie ging 0,9 procent omlaag tot 74,74 dollar per vat.