Autoshow New York afgelast vanwege zorgen om coronavirus

De autoshow van New York, die op 20 augustus zou beginnen, gaat ook dit jaar niet door. De organisatie heeft het evenement vanwege zorgen over het rondwarende coronavirus afgeblazen. In april vorig jaar werd het evenement ook al uitgesteld. Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat het evenement niet doorging.

De annulering komt een dag nadat burgemeester Bill de Blasio van de stad New York vaccinaties verplicht stelde voor een reeks binnenlocaties vanaf 16 augustus. Het was niet meteen duidelijk of de autoshow ook onderworpen zou worden aan die verordening.

Autoproducenten als Kia, Jeep en Subaru zouden op het evenement nieuwe voertuigen onthullen. De show in New York zou de tweede grote autoshow in de VS zijn sinds het begin van de crisis. De verwachting is dat de autoshow in april volgend jaar wel kan plaatsvinden.

In Chicago vond vorige maand een speciale editie plaats van de Chicago Auto Show. Vanwege de pandemie was deze show al ingekort. De autoshow was de eerste sinds februari vorig jaar toen de beperkingen als gevolg van Covid-19 van kracht werden.