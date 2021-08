Autoproducenten VS komen met doelen voor elektrisch rijden

Grote autoproducenten in de Verenigde Staten lijken zich achter de groene ambities van de Amerikaanse president Joe Biden te scharen. Verschillende media in de VS maken melding van een evenement dat donderdag op de agenda staat waarbij vertegenwoordigers van General Motors, Ford en Chrysler-moeder Stellantis in het bijzijn van de president verkoopdoelen voor elektrische auto’s bekend zullen maken.

De drie grote autoproducenten uit Detroit zullen naar verwachting aankondigen dat tegen 2030 zo’n 40 tot 50 procent van de verkopen van nieuwe auto’s een elektrisch model moet zijn. Sinds Biden is verkozen tot president van de Verenigde Staten maakt het land serieus werk van de aanpak van klimaatverandering en het naleven van duurzaamheidsdoelen. Op donderdag worden naar verwachting ook nieuwe eisen wat betreft de uitstoot van schadelijke gassen bekendgemaakt.

De normen zijn opgesteld door het Environmental Protection Agency. Ze worden gebaseerd op een compromis dat autofabrikanten twee jaar geleden hebben gesloten met Californische toezichthouders, in plaats van de strengere doelen waarmee oud-president Barack Obama in 2012 mee kwam.

Milieuactivisten en sommige fabrikanten van elektrische auto’s noemen de nieuwe doelstellingen een stap in de goede richting, maar spreken ook hun teleurstelling uit. Zij baseren zich op eerdere versies van het plan. Activisten hadden Biden onder druk gezet om de uitstoot net zo sterk terug te dringen als tijdens zijn periode als vicepresident onder Obama. Die kwam destijds met een doel om de uitstoot jaarlijks met 5 procent te verminderen.

De aankondiging komt op een moment dat autoriteiten in de VS met strengere regels komen voor de uitstoot van methaan bij de oliewinning en kooldioxide-emissies van elektriciteitscentrales. Onder de vorige president Donald Trump werden die eisen juist versoepeld.