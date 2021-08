Apple stuurt vaker zelftesten naar Amerikaans personeel

Apple gaat zijn Amerikaanse personeel vaker testen op corona vanwege de snelle verspreiding van de Delta-variant van het virus. Medewerkers die deelnemen aan een speciaal thuistestprogramma zullen voortaan twee keer per week zelftesten ontvangen in plaats van wekelijks.

Op sommige locaties is Apple zelfs van plan om de testfrequentie op te voeren naar drie keer per week. Meedoen aan de testen of vaccinatie is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden door Apple. Net als in andere delen van de wereld grijpt de Delta-variant van het coronavirus ook in de Verenigde Staten snel om zich heen.

Werknemers van de iPhone-fabrikant hoeven op zijn vroegst pas in oktober weer op kantoor te verschijnen. Eerder was dat nog september, maar het techconcern besloot vorige maand om de terugkeer naar kantoor met ten minste een maand uit te stellen vanwege de toenemende coronabesmettingen.