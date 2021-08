Rusland beboet Google voor niet verwijderen verboden content

Een Russische rechter heeft Alphabet-onderdeel Google een boete opgelegd van 14 miljoen roebel, omgerekend ruim 162.000 euro. Het bedrijf zou nalatig zijn met het verwijderen van in het land verboden content. De geldstraf komt op het moment dat de verhoudingen tussen Moskou en grote techondernemingen slechter aan het worden zijn.

Rusland heeft de afgelopen maanden juridische stappen ondernomen tegen verschillende buitenlandse techbedrijven wegens het niet verwijderen van door de autoriteiten verboden inhoud. Dan gaat het bijvoorbeeld om pornografisch materiaal of berichten die als extremistisch worden beschouwd of waarin drugs worden vergoelijkt.

Een maand geleden kreeg Google nog een boete voor het niet lokaliseren van gebruiksgegevens. Het was voor het eerst dat er een boete werd opgelegd voor het schenden van een wet die in 2014 werd aangenomen. Die vereist dat de persoonlijke gegevens van Russische gebruikers in Rusland worden opgeslagen.

Sowieso is Rusland de druk op buitenlandse techondernemingen, en vooral socialmediabedrijven als Facebook en Twitter, op aan het voeren. Moskou beschuldigt ze ervan berichten waarin jongeren werden opgeroepen om mee te doen aan protesten ter ondersteuning van de gevangengenomen Kremlin-criticus Alexei Navalny, niet te verwijderen.

Facebook kreeg eerder boetes opgelegd voor het niet verwijderen van volgens de Russische autoriteiten illegale inhoud. Ook werd de snelheid van de diensten van Twitter in het land teruggeschroefd. Daarbij probeert Moskou de buitenlandse bedrijven te dwingen kantoren in het land te openen, die makkelijker te monitoren zijn.

De laatste jaren heeft de Russische regering ook de controle over het internet verscherpt. Dat gebeurde onder het mom van de bestrijding van extremisme en de bescherming van minderjarigen. Volgens critici wil Moskou het toezicht op de techsector verscherpen en vooral tegenstanders van het Kremlin de mond snoeren.

Google is in Rusland ook nog in een juridische zaak verwikkeld rond de blokkade van het YouTube-account van Tsargrad TV, een christelijk-orthodox kanaal dat eigendom is van Konstantin Malofeev. Die staat onder financiƫle sancties van de Verenigde Staten en de Europese Unie. De rechtbank in Moskou heeft Google bevolen de blokkade op te heffen, maar het hoger beroep loopt nog. Een hoorzitting in deze zaak staat voor 20 september gepland.