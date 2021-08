CNBC: Facebook laat tijdelijke krachten wel naar kantoor komen

Facebook laat tijdens de coronapandemie ingehuurde krachten wel naar kantoor komen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Vorige week maakte het techbedrijf nog bekend dat het eigen personeel dit jaar niet meer op kantoor hoeft te verschijnen.

CNBC heeft gesproken met een Amerikaanse vrouw die via het consultancybureau Accenture voor Facebook werkzaam is in Mountain View in Californië. Zij barstte in huilen uit en voelde zich gediscrimineerd toen ze het nieuws vernam dat werknemers van Facebook de rest van het jaar thuis mogen werken. Zelf moet de vrouw sinds 2 augustus verplicht op kantoor komen. De ingehuurde krachten kregen twee weken om hun terugkeer voor te bereiden. Als ze meer tijd nodig hadden, moesten ze daarvoor vrije dagen opnemen.

Uiteindelijk kon de vrouw voorkomen dat ze naar kantoor moest komen. Haar dokter ondertekende een formulier waarin staat dat ze met iemand samenwoont die kwetsbaar is voor het coronavirus, haar bejaarde moeder. De vrouw mag nu tot het eind van de maand op afstand werken.

Een woordvoerder van Facebook bevestigde bij CNBC dat sommige medewerkers weer op kantoor werken. Het bedrijf wilde niet zeggen hoeveel personeelsleden daartoe worden verplicht.