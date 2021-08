DNB: Nederlandse banken voorbereid op strengere kapitaaleisen

Nederlandse banken zijn voorbereid op de nieuwe kapitaaleisen voor banken, die bekend staan als ‘finaal Bazel 3’. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) hebben ze hun buffers de laatste jaren daarvoor voldoende versterkt.

Vier jaar geleden werd er nog van uitgegaan dat de grootbanken extra kapitaal nodig zouden hebben om de minimumnormen uit het Bazel-akkoord te halen. Dat is niet langer het geval, zegt DNB nu in een eigen nieuwsbulletin. De centrale bank baseert zich daarbij op de financiƫle situatie van de banken per eind vorig jaar. Toen waren ze al in staat om aan de eisen te voldoen.

Over de strengere eisen voor banken wordt al jaren gepraat. Na de financiƫle crisis van 2008 en 2009 waren in het oorspronkelijke Bazel 3-akkoord mondiale afspraken gemaakt over de buffers die banken moeten aanhouden. Banken zijn daardoor beter in staat om tegenvallers op te vangen. De coronacrisis heeft de voordelen van goede buffers duidelijk aangetoond, geeft DNB aan. Mede dankzij deze buffers zijn de banken namelijk in staat geweest om de economie te blijven ondersteunen.

Momenteel zijn nog niet alle internationale afspraken in Europa ingevoerd. Eind 2017 is namelijk besloten tot verdere hervormingen van de kapitaaleisen van banken, die bekend staan als ‘finaal Bazel 3’. De Europese Commissie komt naar verwachting dit najaar met voorstellen om het akkoord in Europa uit te voeren.