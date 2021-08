Frankrijk ontvangt 5,1 miljard euro voor herstelplan

De Europese Commissie heeft 5,1 miljard euro overgemaakt naar de Franse regering om te kunnen beginnen met haar herstelplan. Het geld is bedoeld voor de voorfinanciering van projecten die zijn goedgekeurd in het kader van het tijdelijke Europese coronaherstelfonds. Frankrijk heeft in totaal recht op 39,4 miljard euro aan subsidies.

De regeringsleiders van de EU zetten het miljardenfonds vorig jaar kort na de uitbraak van de coronapandemie op poten om de door Covid-19 getroffen landen te steunen en de Europese economie een extra injectie te geven. Er is bijna 700 miljard euro beschikbaar, aan subsidies en leningen. Afgesproken is dat ten minste 37 procent van het geld aan klimaatmaatregelen wordt besteed, en 20 procent aan digitalisering.

Ook bepaalden de leiders dat de landen elk hervormingen moeten doorvoeren om hun economie te versterken. De uitbetalingen uit het fonds worden gekoppeld aan het nakomen van afspraken met de commissie en de lidstaten daarover. Voor de uitvoer van de plannen zijn tijdschema’s afgesproken.

Sinds april hebben 25 lidstaten hun herstelplannen in Brussel ingeleverd, van 16 landen zijn die al helemaal goedgekeurd. De lidstaten met een goedgekeurd plan hebben recht op een voorfinanciering van maximaal 13 procent van het bedrag dat ze volgens een bepaalde verdeelsleutel krijgen. Eerder deze week ontving Spanje 9 miljard euro en Litouwen 289 miljoen. Italië, Griekenland, België, Portugal en Luxemburg kregen al eerder geld gestort, voor in totaal 32 miljard euro.

Nederland en Bulgarije zijn de enige landen die nog geen herstelplan hebben ingediend. Den Haag wil wachten tot er een nieuwe regering is.