Aandacht voor resultaten baggeraar Boskalis op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Boskalis. De baggeraar en maritiem dienstverlener zag het orderboek in de eerste jaarhelft stijgen naar een nieuw recordniveau. Ook de technologiebedrijven staan in de belangstelling na het nieuwe slotrecord van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Verder wordt vooral uitgekeken naar de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die donderdag begint.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine winsten te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië wonnen dinsdag opnieuw terrein. De Nikkei in Tokio sloot 0,9 procent hoger, mede dankzij koerswinsten in de chipsector. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds bijna 2 procent in de plus onder aanvoering van de grote Chinese techbedrijven als Tencent en Alibaba.

Boskalis zag de orderportefeuille stijgen tot meer dan 5,5 miljard euro, onder meer dankzij grote projecten op het gebied van hoogwaterbescherming en infrastructuur. Het bedrijf, dat dit jaar betrokken was bij het bergen van het containerschip Ever Given dat was vastgelopen in het Suezkanaal, boekte ook weer winst. Boskalis zegt bij zijn baggeractiviteiten de meeste last te ondervinden van de reisbeperkingen en strenge quarantainemaatregelen tegen het coronavirus, met name in Zuidoost-Azië.

Ook PostNL weet de aandacht op zich gericht. Een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep over de fusie van PostNL en Sandd laat mogelijk nog lang op zich wachten. De rechters konden maandag nog niet aangeven wanneer ze precies met een oordeel komen. Mogelijk is er nog een vervolgzitting nodig. Ook zou het kunnen dat er nog vragen voorgelegd moeten worden aan het Europese Hof.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond het wereldwijde chiptekort in de gaten. Een oplopend aantal coronabesmettingen in Maleisië dreigt het tekort aan computerchips te verergeren. Strenge lokale coronamaatregelen kunnen voorlopig waarschijnlijk nog niet worden afgebouwd. Grote chipbedrijven als Infineon, NXP en STMicroelectronics zijn actief in het Aziatische land. Maar door de virusuitbraak liggen hun fabrieken soms noodgedwongen stil.

De euro was 1,1744 dollar waard, tegen 1,1733 dollar op een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omhoog na de stijging van ruim 5 procent op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 66,03 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer, op 69,19 dollar per vat.