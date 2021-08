Maker Delfts blauw nog steeds geraakt door wegblijven toeristen

De omzet van de beursgenoteerde onderneming Royal Delft Group daalde ten opzichte van vorig jaar. In 2020 werd in dezelfde periode ook al een stuk minder verkocht door de coronacrisis.

Buitenlandse toeristen bleven het afgelopen halfjaar grotendeels weg uit Nederland. Dat pakte negatief uit voor de maker van Delfts blauw-porselein.

Musea mogen vanaf 5 juni weer open. Daarmee ook het Royal Delft Museum. “Door de stijgende bezoekersaantallen neemt het effect van coronapandemie op de omzet langzaam af”, zegt topman Henk Schouten. Toch blijft het volgens Royal Delft onzeker of buitenlandse toeristen weer naar Nederland trekken. Vanwege die onzekerheid doet het bedrijf dan ook geen voorspellingen voor de rest van het jaar.

De omzet van Royal Delft daalde op jaarbasis met 14 procent, naar 2,1 miljoen euro. Er bleef een nettowinst over van 317.000 euro. In dezelfde periode vorig jaar was er sprake van een verlies van 364.000 euro. Dat er niet opnieuw een verlies werd geboekt is volgens Royal Delft te danken aan inkomsten uit vastgoedbeleggingen en coronasteunmaatregelen van de overheid.