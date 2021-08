Action: prijsstijgingen winkelbranche door duur containervervoer

Budgetketen Action verwacht dat de gestegen prijzen van containervervoer en grondstoffen in de hele winkelbranche tot prijsstijgingen zullen leiden. Ook Action zelf ontkomt er mogelijk niet aan om de prijzen van een aantal artikelen te verhogen. Andere winkels herkennen de problemen. Tuincentra denken bijvoorbeeld dat de prijzen van tuinmeubelen volgend jaar zullen oplopen. Maar duurdere kerstartikelen hoeven consumenten dit jaar waarschijnlijk nog niet te verwachten.

Door hinder van coronamaatregelen in Chinese havens als Ningbo en Yantian en containertekorten in sommige delen van de wereld kampt de internationale scheepvaart al langere tijd met problemen. Wereldwijd leidt dat tot bevoorradingsproblemen bij tal van bedrijven. Ook de Nederlandse detailhandel ervaart de impact.

“Op termijn kan deze situatie ook voor een aantal artikelen van Action leiden tot veranderende prijzen”, geeft Action aan. Maar de discounter streeft er naar eigen zeggen wel naar om altijd de laagste prijzen in de markt te blijven bieden. Voorlopig probeert Action de situatie samen met zijn leveranciers zo goed mogelijk op te lossen. “Onze grote voorraden helpen daarbij.”

Ook HEMA zet momenteel het eigen netwerk in om te voorkomen dat er bijvoorbeeld lege schappen ontstaan of artikelen duurder moeten worden. Dat lukt tot nu toe, benadrukt een woordvoerster. Vooralsnog hebben de problemen volgens haar nog geen consequenties gehad voor klanten. “Maar dat is geen garantie voor de toekomst”, erkent ze. Het hangt er vooral vanaf hoelang de situatie blijft voortduren.

Veel tuincentra zagen vorig jaar al aankomen dat het dit jaar lastig zou kunnen worden om producten als tuinmeubelen in te kopen in China. Daarom zijn extra voorraden aangelegd waardoor de prijzen voor de consument dit jaar niet extra omhoog hoeven, zegt adjunct-directeur Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland. Ook voor de nieuwe kerstcollectie voorziet ze geen problemen. Maar volgend jaar zullen de prijzen waarschijnlijk wel oplopen. In de tuinbranche speelt ook dat de houtprijs flink is gestegen. Dat merkt de consument volgens Horstra wel. Tuinhout is nu al een stuk duurder dan voorheen.

Winkeliersorganisatie INretail geeft aan dat woonwinkels er soms niet aan ontkomen om de hogere transportprijzen door te berekenen aan de consument. Ook zouden de levertijden van bepaalde artikelen soms kunnen oplopen. Maar de organisatie benadrukt dat winkels en leveranciers de impact tot een minimum proberen te beperken.