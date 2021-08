TikTok laat gebruikers artikelen kopen zonder app te verlaten

Gebruikers van TikTok kunnen binnenkort via het sociale netwerk spullen kopen. De filmpjesapp, die vooral bij jongeren populair is, wil zo gebruikers langer actief houden en ook nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Vooralsnog kunnen alleen enkele Amerikaanse, Britse en Canadese bedrijven spullen verkopen via TikTok, bij wijze van test.

TikTok werkt voor de dienst samen met Shopify. Dat softwarebedrijf maakt het mogelijk om webshops op te zetten en zorgt ook voor de verbinding met de filmpjesapp.

Winkelen is voor veel sociale media een belangrijke manier om geld te verdienen. Als bedrijven via een sociaal medium direct spullen kunnen verkopen worden hun reclames op dat netwerk ook effectiever en dus waardevoller. Eerder gingen bijvoorbeeld Facebook en Instagram TikTok al voor. Ook Twitter experimenteerde eerder al met het aanbieden van goederen.

Instagram maakte deze week bekend dat het met reclames komt in het Shop-tabblad van de app. Daarmee heeft dat netwerk, dat eigendom is van Facebook, een nieuwe plek gevonden voor reclames en kan het er dus meer verkopen. Dat betekent ook dat Instagram-gebruikers meer reclames gaan tegenkomen. Datzelfde geldt binnenkort voor de gebruikers van TikTok.