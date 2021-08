Chipfirma’s en financiële fondsen helpen Wall Street aan records

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. De graadmeters werden vooruitgeholpen door plussen bij chipbedrijven en financiële fondsen. Voor de brede S&P 500 en techgraadmeter Nasdaq betekenden de groene koersborden een aanscherping van de recordstanden van dinsdag.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie met een winst van 0,1 procent op 34.405,50 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent tot een nieuwe record van 4496,19 punten. Ook de Nasdaq scherpte zijn oude record aan met een winst van 0,2 procent tot 15.041,86 punten.

De stijgende rente op Amerikaanse staatsobligaties was een aanjager voor rentegevoelige fondsen als financiële instellingen. Ook sectoren die het meest te winnen hebben bij een economische opleving, waaronder chipbedrijven, presteerden beter dan de bredere markt.

Chipmakers Nvidia en Applied Materials stegen tot 1,9 procent. Samen met de kleinere stijgingen bij zwaargewichten als Google-moeder Alphabet, autoproducent Tesla en techbedijf Facebook gaven zij een impuls aan de Nasdaq.

Nordstrom kelderde bijna 18 procent. De omzet van het warenhuisbedrijf was in het afgelopen kwartaal nog altijd lager dan voor de coronacrisis. De verkoper van sportartikelen Dick’s Sporting Goods opende eveneens de boeken. Die resultaten vielen wel goed, het aandeel klom 13 procent.

Ook Western Digital (plus 8 procent) stond bij de stijgers. Het technologieconcern zou volgens zakenkrant The Wall Street Journal in vergevorderde gesprekken zijn met het Japanse chipbedrijf Kioxia over een fusie. De deal zou een waarde hebben van zeker 20 miljard dollar (zo’n 17 miljard euro).

Beleggers kijken verder vooral uit naar de jaarlijkse Jackson Hole-vergadering van centrale bankiers die donderdag begint. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS, geeft vrijdag een toespraak over de economische vooruitzichten. De markten zullen gespitst zijn op aanwijzingen over de afbouw van coronasteun en de impact van de Delta-variant van het coronavirus op het economisch herstel.

De euro was 1,1768 dollar waard, tegen 1,1752 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 68,33 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 72,17 dollar per vat. Het is de derde sessie op rij dat de olieprijzen stijgen, geholpen door een overheidsrapport waaruit bleek dat de olievoorraden in de VS waren afgenomen.