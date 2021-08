WSJ: miljardenfusie Western Digital en Japanse Kioxia in de maak

Het Amerikaanse technologieconcern Western Digital is in vergevorderde gesprekken met chipbedrijf Kioxia over een fusie. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Het Japanse Kioxia is de voormalige chiptak van technologieconcern Toshiba.

De deal zou een waarde hebben van zeker 20 miljard dollar (zo’n 17 miljard euro). De krant schrijft op basis van ingewijden dat er half september een deal kan wordt gesloten. Een fusie zou de goedkeuring vereisen van de Japanse overheid omdat Kioxia een belangrijk bedrijf is voor het land. Het is ook nog steeds mogelijk dat Kioxia een beursgang gaat maken, wat het bedrijf eerder van plan was.

Chipbedrijven staan al maanden in het middelpunt van de belangstelling. Vorige maand meldde The Wall Street Journal nog dat het Amerikaanse chipconcern Intel gesprekken voert over een overname van branchegenoot GlobalFoundries. En de Amerikaanse halfgeleiderproducent Nvidia wil de Britse chipontwerper Arm overnemen. Die deal moet nog worden onderzocht door de CMA. De Britse toezichthouder zegt bezorgd te zijn dat Nvidia teveel controle krijgt over chips voor datacentra, slimme apparaten en spelcomputers. Het Japanse conglomeraat SoftBank is nu nog de eigenaar van Arm.

Er is verder ook een chiptekort waar steeds meer industrieƫn wereldwijd last van hebben. Het tekort is ontstaan omdat er tijdens de coronapandemie veel meer vraag kwam naar producten als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken. Experts hebben aangegeven dat het chiptekort nog tot ver in 2022 kan aanhouden, ondanks dat chipfabrikanten er alles aan doen om hun productie op te voeren.

Toshiba verkocht een paar jaar geleden een meerderheidsbelang in chipdivisie Kioxia aan een consortium geleid door investeerder Bain Capital. Het Japanse concern bezit nog steeds een deel van Kioxia, dat voorheen Toshiba Memory heette.

Beleggers reageerden positief op het bericht. Het aandeel van Western Digital, dat onder meer harde schijven maakt voor computers, stond rond 21.00 Nederlandse tijd zo’n 8 procent in de plus op Wall Street.