Delta Air Lines laat ongevaccineerd personeel 200 dollar betalen

Werknemers van Delta Air Lines die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus moeten straks 200 dollar per maand betalen. Het gaat om medewerkers die hun zorgverzekering via de luchtvaartmaatschappij hebben geregeld. De maatregel bij de samenwerkingspartner van de Frans-Nederlandse maatschappij Air France-KLM gaat per november in.

“Deze toeslag is nodig om het financiĆ«le risico op te vangen dat de beslissing om niet te vaccineren voor ons bedrijf met zich meebrengt”, laat Delta weten. Volgens de maatschappij kost een gemiddelde ziekenhuisopname voor het coronavirus 50.000 dollar per persoon.

Delta Air Lines, dat de term Delta-variant niet gebruikt maar “B.1.617.2-variant”, eist dat ongevaccineerd personeel binnen een mondkapje draagt. Ook moeten zij zich vanaf 12 september verplicht wekelijks laten testen op het virus.

Volgens Delta waren alle medewerkers van het bedrijf die de afgelopen weken in het ziekenhuis zijn beland met corona, niet volledig gevaccineerd. Topman Ed Bastian wijst erop dat de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA het coronavaccin van Pfizer en BioNTech eerder deze week volledige goedkeuring heeft gegeven. “Het is nu tijd om je te laten vaccineren”, zegt hij.

Wereldwijd zijn er protesten tegen de extra maatregelen die in sommige landen worden opgelegd aan mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen het coronavirus. Zo werd zaterdag in Frankrijk op 220 plekken gedemonstreerd. De betogers zijn het niet eens met de invoering van de coronagezondheidspas en er is veel weerstand tegen de verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel.