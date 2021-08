Media: chipproducent TSMC gaat prijzen chips flink verhogen

De Taiwanese chipproducent TSMC lijkt van plan zijn prijzen voor chips te verhogen, met 10 tot 20 procent. Volgens verschillende media zullen de prijsstijgingen in het eerste kwartaal van volgend jaar worden doorgevoerd. De grootste chipmaker ter wereld zelf weigert in te gaan op speculaties.

TSMC maakt chips voor andere bedrijven en voert geen eigen merken. Het bedrijf produceert onder andere chips voor smartphones en voor slimme toepassingen. Mogelijk dat de hogere prijzen aan afnemers betekenen dat ook consumenten meer voor bijvoorbeeld hun elektronica moeten gaan betalen.

De verwachting is dat het huidige tekort aan chips nog wel een aantal jaren aan zal houden. TSMC lijkt nu dus munt te slaan uit de aanhoudende grote vraag naar chips. Het concern heeft onder meer een fabriek in de VS gebouwd en lijkt in de toekomst ook fabrieken in Japan en Duitsland te willen openen. Door overzees chips te gaan fabriceren wil TSMC de winstmarges verder omhoog krijgen. Daarnaast wil het zijn capaciteit in Taiwan uitbreiden.

Het chiptekort is ontstaan omdat er tijdens de pandemie veel meer vraag is naar zaken als laptops, computers en mobiele telefoons voor mensen die thuiswerken. Tegelijkertijd zoeken mensen ook naar vertier, waardoor bijvoorbeeld spelcomputers gretig aftrek vinden. De auto-industrie schaalde op zijn beurt ten tijde van de eerste coronadip de productie af en verlaagde zijn chipbestellingen. Toen de markt weer aantrok, hadden chipfabrikanten inmiddels zoveel andere orders gekregen dat er lange levertijden waren ontstaan voor de chips van de autofabrikanten.