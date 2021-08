Interfax: Russische rechter beboet Twitter, Facebook en WhatsApp

Techbedrijven Twitter en Facebook hebben boetes opgelegd gekregen van een Russische rechter, meldt persbureau Interfax. De ondernemingen weigeren de gegevens van hun Russische gebruikers in dat land op te slaan. Ook Facebook-dochter WhatsApp kreeg een boete opgelegd.

De bedrijven zullen door de hoogte van de boetes niet direct schrikken. Zo moet Twitter 17 miljoen roebel betalen, omgerekend ruim 195.000 euro. Facebooks boete kwam neer op omgerekend zo’n 172.000 euro en WhatsApp moet een kleine 46.000 euro voldoen. De boete voor de chatdienst was veel lager omdat die voor het eerst wordt bestraft voor deze overtreding. Twitter en Facebook werden al eerder bestraft.

Rusland probeert al langer meer grip te krijgen op techbedrijven en sociale media die actief zijn in het land. Zo is Microsofts zakelijke sociale netwerk LinkedIn geblokkeerd in het land wegens het herhaaldelijk naast zich neerleggen van de eis voor lokale opslag. Dat gebeurde in 2016, voordat de overname door Microsoft rond was. De Russische toezichthouder Roskomnadzor stelt dat het bedrijf achter Windows verder wel aan de eisen voldoet, net als onder meer Apple, Samsung, PayPal en Booking.