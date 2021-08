Beleggers wachten op Fed-baas Powell, AEX stijgt licht

Op de Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag alle aandacht uit naar Jerome Powell. De voorzitter van de Federal Reserve (Fed) houdt later op de dag een toespraak tijdens de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die vanwege corona virtueel plaatsvindt. Beleggers zijn vooral benieuwd of de Fed-baas iets zal zeggen over een mogelijk begin van de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld.

De lokale Fed-presidenten Esther George van Kansas en James Bullard van St. Louis lieten al weten dat het tijd is om een einde te maken aan de stimuleringsmaatregelen om oververhitting van de economie te voorkomen. In Europa is van een afbouw van de coronasteun nog geen sprake, zo bleek donderdag nog uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 780,78 punten. De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML waren de sterkste stijgers in de hoofdindex, met winsten tot 0,9 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloot de rij met een min van 3 procent, na berichten dat wetgevers in New York akkoord zijn gegaan met permanente limieten voor bezorgingskosten van eten in de stad. De MidKap daalde een fractie tot 1096,46 punten. De DAX in Frankfurt bleef ongewijzigd. Parijs verloor 0,1 procent en Londen won 0,1 procent.

Alfen (plus 2 procent) ging aan kop in de MidKap. Topman Marco Roeleveld van de laadpalenfabrikant sprak van een goede eerste jaarhelft en een versnelling van de omzetgroei in het tweede kwartaal. Eurocommercial Properties stond onderaan met een min van 4,5 procent. De eigenaar van winkelvastgoed zag het resultaat in de eerste jaarhelft dalen vanwege verleende huurkortingen in het kader van de coronacrisis. Metalenspecialist AMG steeg 1,8 procent dankzij een koopadvies van Citi.

Sif klom 1,3 procent. Het bedrijf dat funderingen maakt waarop windmolens in de zeebodem worden verankerd zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar flink stijgen dankzij de aantrekkende markt van windparken op zee. HAL won 1 procent. De investeerder rekent dit jaar op een “significant” hogere winst door de verkoop van zijn meerderheidsbelang in optiekbedrijf GrandVision aan het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica.

De euro was 1,1767 dollar waard, tegen 1,1761 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 68,62 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 72,23 dollar per vat.