Energiebedrijf Vattenfall scherpt klimaatdoelen aan

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, dat ook in Nederland actief is, heeft zijn klimaatdoelstellingen aangescherpt. Als het bedrijf de nu gestelde doelen haalt, helpt het om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Eerder waren de doelen van Vattenfall gericht op het halen van een maximale opwarming van 2 graden.

Om de nieuwe doelstelling te halen stopt Vattenfall met steenkool in de laatste twee centrales die op die brandstof draaien, beide in Berlijn. Eerder sloot het bedrijf al kolencentrales in Amsterdam en Hamburg. Verder wil het vier keer zoveel zonne- en windparken toevoegen als het bedrijf nu al heeft en wil het industriƫle klanten helpen om processen aan te passen zodat die op groene stroom werken.

Eerder mikte Vattenfall erop om de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent te verlagen ten opzichte van 2017. Nu moet dat een reductie van 77 procent worden en in 2040 wil het bedrijf netto niks meer uitstoten. De 40 procent reductie had Vattenfall namelijk al vorig jaar bereikt. Behalve het terugschroeven van de eigen uitstoot met ruim driekwart moet ook de uitstoot als gevolg van de verkoop van stroom en gas door Vattenfall met een derde omlaag aan het einde van dit decennium.

Voor Nederland specifiek heeft Vattenfall een extra drempel omdat hier ook alle huizen van het gas af moeten. Daar ziet het bedrijf verschillende mogelijke oplossingen zoals extra isolatie, warmtepompen, warmtenetten en als tussenoplossing ook groen gas.