Historisch dieptepunt spaarrente. Wat te doen met je spaargeld?

Geld op een bank zetten voor later in de hoop dat het straks veel meer waard is? Vergeet het maar. De spaarrente is tot een historisch dieptepunt gezakt. Volgens de publicatie Inflatie van Nederland, opgesteld door het CBS, blijven de prijzen stijgen. Na de coronacrisis en de ingevoerde maatregelen is dit alleen nog maar meer geworden. Hierdoor wordt je geld minder waard wat weer gevolgen heeft voor je spaargeld. Als je tien jaar geleden honderd euro spaargeld op de bank had staan, is die nu nog maar veertig euro waard.

Het afgelopen jaar hebben meer banken een negatieve spaarrente ingevoerd, zoals ABN AMRO, ING en Rabobank. Daarnaast is de grens waarboven de negatieve spaarrente geldt, gedaald. Als je bijvoorbeeld een spaarbedrag van 100.000 euro hebt, betaal je bij veel banken 0,5 procent rente. Let goed op de regels, want die verschillen per bank. Wel is het zo dat er wordt gekeken naar de afzonderlijke rekeningen. De bedragen van bijvoorbeeld een lopende rekening en een spaarrekening worden meestal niet bij elkaar opgeteld. Bij ABN AMRO is dit weer anders. Daar is de drempel hoger, namelijk 150.000 euro, maar daar tellen ze alle rekeningen bij elkaar op. Dus als je daar twee rekeningen hebt met tweemaal 100.000 euro, dan betaal je over 50.000 euro (het gedeelte dat boven de grens uitkomt) al negatieve rente.

Waar vind ik de hoogste spaarrente?

Nu is het uiteraard mogelijk om online op zoek te gaan naar de hoogste spaarrente. De kans is groot dat je die over de grens vindt. Daarbij levert je geld ook meer op als je het tijdelijk vastzet. Je kan er ook voor kiezen om je spaargeld te verspreiden over meerdere rekeningen, waardoor je onder de grens blijft. Er is momenteel veel vraag naar extra spaarrekeningen, waardoor er ook wachtlijsten ontstaan bij banken. Stel dat een bank failliet gaat, worden tegoeden tot 100.000 euro (alle rekeningen bij elkaar opgeteld) gegarandeerd door het depositogarantiestelsel. Als je zeker wilt zijn van je zaak, houd je dus maximaal 1 ton per bank aan.

Als je minder dan 100.000 euro op je spaarrekening hebt staan, verandert er voorlopig nog niets. Het is dan nog steeds geen vetpot, want bij alle grote banken krijg je 0,01 procent rente en dat blijft per 1 juli zo. Uiteindelijk hebben we indirect allemaal last van negatieve rente, omdat het afgelopen jaar het spaargeld al minder waard werd door de inflatie van 1,1 procent. Het is natuurlijk mogelijk om wat meer risico te nemen en je geld te beleggen. Hiermee zet je de banken buitenspel en kies je zelf waar je in investeert. Het rendement wat je verdient, is voor jou.

Beleggen op langere termijn meer rendement

Over het algemeen levert beleggen op de langere termijn een hoger rendement op dan sparen. Het is echter wel zo dat er meer risico’s aan verbonden zijn. Er is altijd de mogelijkheid dat je je geld niet terugkrijgt. Tijd speelt een belangrijke rol bij beleggen. Hoe langer je de tijd neemt om te beleggen, hoe groter de kans dat tussentijdse waardedalingen van beleggingen goedgemaakt worden door waardestijgingen. Hierdoor pakt je rendement per saldo positief uit. Wat je ook kiest: gebruik nooit geld om te beleggen wat je nodig hebt. Dan staat je geld beter op een spaarrekening, ook als je helaas maar nauwelijks tot geen rente ontvangt.