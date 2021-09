Taxibedrijf Uber naar verwachting bijna een winstgevend bedrijf

Taxibedrijf en maaltijdbezorger Uber lijkt dicht bij het moment dat het Amerikaanse bedrijf eindelijk echt winstgevend is. In een nieuwe prognose houdt Uber er rekening mee dat dit in het huidige derde kwartaal voor het eerst sinds de beursgang in 2019 kan gaan gebeuren. Dat is vroeger dan eerder werd gedacht.

Uber heeft een nieuwe bandbreedte afgegeven voor het verwachte resultaat, gecorrigeerd voor onder meer rente en belastingen. Het bedrijf denkt uit te komen tussen 25 miljoen dollar verlies en 25 miljoen dollar winst. Omgerekend zou er dus ruim 21 miljoen euro winst geboekt kunnen worden. Voor het vierde kwartaal zijn de verwachtingen zelfs nog iets meer hooggespannen. Daarvoor rekent Uber op een break-even-resultaat tot 100 miljoen dollar winst.

Als het daadwerkelijk lukt voor Uber om nu al winstgevend te worden, zou dat een opsteker zijn. Het bedrijf was tot nu toe telkens zoveel geld kwijt aan investeringen in de toekomst, dat er meer werd uitgegeven dan er via de normale bedrijfsvoering binnenkwam. Ook koos Uber ervoor om uit te breiden naar andere diensten dan de oorspronkelijke taxi-app. Zo is het bedrijf via Uber Eats tegenwoordig ook een belangrijke speler op het gebied van maaltijdbezorging. Waarschijnlijk heeft die strategische keuze ervoor gezorgd dat winstgevendheid wat langer op zich liet wachten.

Uber moest in het tweede kwartaal van dit jaar nog flinke kosten maken om chauffeurs die het bedrijf eerder verlieten weer terug te krijgen. Dat leverde het bedrijf een operationeel kwartaalverlies op van ruim een half miljard dollar. Veel chauffeurs stopten eerder met rijden voor Uber doordat de vraag naar ritjes sterk was teruggelopen als gevolg van de coronapandemie. Het afgelopen kwartaal trok het bedrijf de portemonnee flink om hen te verleiden terug te keren. Onder de streep ging er wel een positief resultaat in de boeken, maar dat had te maken met boekhoudkundige herwaarderingen. Voor het bepalen van de winstgevendheid van een bedrijf kijken analisten liever naar de achterliggende cijfers.