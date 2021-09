Ondernemingsraden akkoord met fusie RTL en Talpa

De ondernemingsraden van RTL Nederland en Talpa staan achter de voorgenomen fusie van de twee mediabedrijven. Na het positieve advies van de personeelsvertegenwoordigers hebben de bedrijven definitief hun handtekening gezet onder de deal, die in juni werd aangekondigd. Voor de fusie is nog wel toestemming van markttoezichthouders nodig. RTL en Talpa verwachten dat het hele proces in de eerste helft van volgend jaar is afgerond.

De samensmelting moet zorgen voor een sterk Nederlands commercieel mediabedrijf dat de concurrentie aankan met grote buitenlandse entertainmentbedrijven, zo verklaarden RTL en Talpa eerder.

De Nederlandse activiteiten van RTL bestaan onder andere uit de RTL-zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL Z. Ook weersite Buienradar en streamingdienst Videoland vallen onder RTL Nederland. Talpa is het bedrijf achter tv- en radiozenders als SBS 6, Net5, Veronica en Radio 538. De twee commerciƫle mediabedrijven waren in 2020 goed voor een omzet van 909 miljoen euro. Ze verwachten 100 miljoen tot 120 miljoen euro aan kostenvoordelen te behalen na de fusie.

Talpa krijgt na de samenvoeging met RTL Nederland een belang van 30 procent in het fusiebedrijf. RTL Group houdt een belang van 70 procent in zijn Nederlandse divisie.