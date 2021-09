Universele oplader lijkt er niet voor 2024 te zijn

De universele oplader voor alle smartphones, tablets en camera’s in de Europese Unie lijkt er niet voor 2024 te zijn. De Europese Commissie maakte bekend dat producenten 24 maanden de tijd krijgen om hun apparaten van een USB-C-poort te voorzien vanaf het moment dat de wet gaat gelden. Die moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten van de EU.

Vooral technologieconcern Apple lijkt de dupe te worden van de voorgestelde wet. Dat is de enige grote smartphonemaker die voor zijn iPhones nog werkt met een eigen lader onder de naam Lightning. Sommige Macbooks en iPads hebben al wel een USB-C-ingang.

Apple is dan ook tegenstander van het voorstel. Het concern zegt dat deze regelgeving innovatie tegenhoudt. Ook zegt het bedrijf dat de twee jaar durende overgangstijd te kort is om bestaande voorraden met de nu gebruikte laadtechniek te verkopen.

“We hebben de industrie genoeg tijd gegeven om met hun eigen oplossingen te komen, nu is de tijd rijp voor wetgevende actie”, aldus vicevoorzitter Margrethe Vestager van de commissie. Consumenten zouden jaarlijks tot 250 miljoen euro besparen door geen overbodige opladers te hoeven aanschaffen.

Nederlandse politici in het Europees Parlement reageren positief op het voorstel waardoor smartphones, tablets, camera’s, hoofdtelefoons en draagbare luidsprekers en spelcomputers zonder USB-C-poort illegaal worden. “De EU stelt zo duurzaamheid en gebruiksgemak boven de belangen van bedrijven”, zegt Kim van Sparrentak (GroenLinks). “Nu moeten we doorpakken met duidelijke milieustandaarden voor datacentra, technologie en software.”

Toine Manders (CDA), die al meer dan tien jaar geleden met de kwestie in de weer was en zich “geestelijk vader” van het voorstel noemt, is er blij mee, maar vindt het naast de vertraging ook inhoudelijk teleurstellend. “Er wordt bijvoorbeeld geen standaard voor draadloos laden vastgelegd. Zo reguleren we vooral het verleden, niet de toekomst.” VVD-Europarlementariër Liesje Schreinemacher spreekt van “goed nieuws, voor de consument en voor het milieu”. Fabrikanten moeten ook niet langer bij elke nieuwe smartphone een oplader verkopen.