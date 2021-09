Spaanse economie herstelde trager dan verwacht van coronacrisis

De Spaanse economie is in het tweede kwartaal veel trager gegroeid dan eerder werd aangenomen. Het Spaanse statistiekbureau INE stelde de groei voor die periode bij naar 1,1 procent, terwijl dat bij een eerste raming nog 2,8 procent was. Ook de krimp in het eerste kwartaal was iets sterker dan eerder gemeld, liet het statistiekbureau weten.

Huishoudens gaven weer meer uit nadat de coronamaatregelen grotendeels werden afgeschaft. De statistici hadden echter op een veel sterkere toename gerekend.

Het Spaanse ministerie van Economische Zaken noemde de herziening buitengewoon, maar verwees naar de grote onzekerheid waardoor voorspellen moeilijk is. Desondanks rekent Madrid er nog op dat de Spaanse economie aan het einde van dit jaar op het niveau van voor de crisis is.